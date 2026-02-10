◇プロボクシングWBOアジア・パシフィック・スーパーフライ級タイトルマッチ10回戦（2026年2月10日 2026年2月10日 東京・後楽園ホール）

WBOアジア・パシフィック・スーパーフライ級王者の川浦龍生（31＝三迫）が挑戦者で同級7位の韓亮昊（28＝六島）に2―1判定勝ちし、3度目の防衛に成功した。戦績は川浦が15勝9KO2敗、韓亮昊が5勝3KO1敗。

3回、川浦の強烈な左ストレートで韓亮昊の腰が落ちかけるなど、ダウン寸前まで追い込み一気にペースを掌握した川浦。ただ中盤以降前に出る相手にやや苦戦し、倒し切れずスプリットとなった判定（97―93、96―94、94―96）で何とか勝利をものにした。

WBC世界バンタム級王者・井上拓真（30＝大橋）のスパーリングパートナーも務めた経験もある、1メートル73の長身サウスポー韓亮昊に競り勝った試合後は「全然よくなかった。3ラウンドにせっかく効かせたのにダウンを取れなかった。勝ったことだけがよかった。まだまだ実力が足りなかった」と反省の弁が口を突いた。

世界ランキングではWBO2位、WBA3位に位置し、世界挑戦も視野に入れるだけに、自身に求めるものも高い。「（世界へ）試合でしかアピールできないので試合で見せたいが、毎回だめなところしか出ない。一戦一戦負けるわけにはいかないし、世界チャンピオンになることは小さい頃からの夢。これからも練習して（世界に）認められるようなボクサーになりたい」と前を向く。所属ジムの三迫貴志会長は「ここまでくるとただ勝てばいいものではなく、内容も問われる。この試合は求めていた内容ではない」と厳しい評価を下しながら「勝って次につながったことは幸せなこと。期待が大きい分、もっと強くなってもらいたい」とさらなる飛躍を期待した。