歌手の小林幸子（72）が10日放送のNHKラジオ第1「ふんわり」（月〜金曜前8・30）にゲスト出演。自身のYouTubeチャンネル「小林幸子はYouTuBBA（ユーチューババア）!!」について語った。

YouTubeやSNSも精力的に展開し「ラスボス」の愛称で若者からも注目を集めている小林。2020年に自身のYouTubeチャンネルを開設し、21年からは「YouTube」と「ババア」を意味するネットスラング「BBA」を組み合わせ「YouTuBBA」と名乗り、バラエティー色の強い動画を投稿している。

以前は「小林幸子のさっちゃんねる」としていたが、「YouTuBBA」への大幅な路線変更。コロナの流行を契機に新しいことを始めようとタイトル一新をスタッフに相談したところ、「うちのスタッフ、今居ますけど“タイトル、ユーチューババア”ってどうですか？って」と提案されたことを告白。「結構一瞬、周りがしんとした」と当時を振り返るも、小林が面白がったため見事決定したことを明かした。

このエピソードを聞いたMCの木村祐一は「周りが言えるのはいいこと。素晴らしい。（ババアと）言わせられるさっちゃんが凄い」と感嘆の様子だった。