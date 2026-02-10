米国・ＷＷＥの戸澤陽（４０）が世界タッグ王者ウーソズ（ジミー＆ジェイ・ウーソ）に大熱闘の末に敗れ、惜しくもベルト奪取ならなかった。

ユニット「アルファ・アカデミー」の盟友オーティスとのコンビで、２週前のロウで行われた４ＷＡＹの挑戦者決定戦に勝利。最後は戸澤がダイビングセントーンで殊勲のフォールと挑戦権を奪った。ただ、王者のウーソズは難攻不落だったブラッドライン時代も含め、タッグ王座の獲得が９度を数える世界屈指のタッグチームだ。

９日（日本時間１０日）のロウ（オハイオ州クリーブランド）で、王者ウーソズ vs 戸澤＆オーティスの王座戦が実現、戸澤は序盤から突貫ファイトで、ジェイにドロップキックを叩き込む。ジミーをハリケーンラナで吹っ飛ばすと、旋風脚を連発して２人とも場外に転落させる。続けて「ノー！」と叫びながら、怪力オーティスにリフトアップされ、場外のウーソズに投げつけられた。

大声援を受けた戸澤は絶好調。だが、ジミーのサモアンドロップをくらって劣勢に陥る。それでもローンバトルを強いられるも耐えしのぎ、ＤＤＴでジェイをマットに突き刺し逆襲だ。交代したオーティスは猛烈なパワーで王者組を蹴散らし、戸澤もジミーとジェイの２人めがけて、コーナーからミサイルキックをぶち込む。

さらにタンクトップを破り捨て、場外に落ちたウーソズを目掛け、トペ・スイシーダを交互に発射。決死のダイブ４連発から、リング内に放り込んだジミーにダイビングセントーンを浴びせた。完全に決まったが、３カウント直前でクリアされる。

必殺技で決まらず、戸澤は呆然。オーティスにタッチしてとどめの合体技に出るが、ジミーにかわされてスーパーキックをくらってしまう。戸澤がダウンする間に、相棒のオーティスがダブルのスピアーから合体技の１Ｄで叩きつけられ、ジェイに３カウントを許して終戦となった。

２０１６年のＷＷＥ入りから１０年目にめぐってきたメインタイトル取りの大チャンスも、最強ウーソズの壁は厚く、あと一歩でベルトに届かず。大一番で敗れた戸澤は、リング上で頭を抱えたまま突っ伏し動けなくなってしまったが、ジミーとジェイは抱擁と握手で健闘をたたえた。ジェイは「戸澤とオーティスにリスペクトだ。いい試合だったぜ」と何とマイクで敬意を示した。

戸澤も自身のＸ（旧ツイッター）に、ロッカールームでオーティスからキスされ、Ｖサインをする写真を投稿。「一緒にまた別のチャンスを追いかけに行こう。君たちにいつも感謝してるよ。みんなのことが大好きだよ！」と前を向いた。諦めなければ、いつか夢はかなう。



この日のロウは「ＡＢＥＭＡ」にて放送された。