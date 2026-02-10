◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽アイスホッケー 女子 予選リーグ グループＢ 日本０―４スウェーデン（１０日、イタリア・ミラノ）

アイスホッケー女子日本代表のスマイルジャパンは、１次リーグＢ組最終戦でスウェーデンに０―４で敗れ、１勝３敗となり１次リーグで敗退した。

第１ピリオド（Ｐ）で日本は５分２５秒、スウェーデンに最初のチャンスをものにされ先制を許した。その後、反則で１人少なくなったが、相手の攻撃を何とかしのぎ、０―１で第１Ｐを終えた。

第２Ｐで日本は２５分３６分に２失点目。さらに３７分３０秒にも追加点を許し、０―３と苦しい状況になった。第３Ｐでも１点を加えられた。最後は４対４の戦いで、果敢にシュートを狙ったが、ゴールを割れず。これで４連勝としたスウェーデンとの力の差を見せつけられた。

新型コロナウイルス禍を経て強化費が減り、代表の海外遠征は約３分の１になった。国内合宿で底上げしてきたが、１次リーグでの苦戦に飯塚監督は「日本も成長していないわけじゃないが、それ以上にライバル国が成長している」と話していた。危機感を強くして大会に臨んだが、世界の分厚い壁にはね返された。