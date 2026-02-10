今後の全国の天気は？

気象庁によりますと本州南岸を進む低気圧の接近に伴い、あす（11日）午前中は東日本～北日本の山地で湿った雪の降る所があるということです。

【画像をみる】11日（祝）全国的に雨模様 太平洋側で雨が強まる場所も 10日（木）～16日（月）3時間ごとの雪雨シミュレーション

また、北海道を通る低気圧の接近と通過後の寒気の流入に伴い、10日夜から12日 かけて北日本は降雪の続く所があり、北日本は12日にかけて、東日本の山地では11日は、大雪による 交通障害、着雪に注意。北～西日本の多雪地では12日にかけてなだれにも注意が必要だということです。

特に西日本の山地では、まとまった降雨量や平年よりも高い日が多い下層気温の影響で、なだれが一層起こりやすい状態が数日続くため注意するよう呼びかけています。

雪と雨のシミュレーションでは16日にも日本列島の広い範囲で雨の予想となっています。

▶１１日（水）～１６日（月）までの雪雨シミュレーション画像

１１日（水・祝）

１２日（木）

１３日（金）

１４日（土）

１５日（日）

１６日（月）

※GSM（シミュレーション）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。