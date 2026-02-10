全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、2月21日から27日まで搭乗分の対象路線を発表した。

予約期間は2月11日から17日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。

・3,000マイル

東京/羽田〜庄内・富山・能登線、大阪/伊丹〜松山・高知線、札幌/千歳〜女満別・青森線、福岡〜対馬線、沖縄/那覇〜宮古線

・4,000マイル

東京/羽田〜大阪/伊丹・釧路・大館能代・広島・岩国・山口宇部・鳥取・佐賀・長崎・宮崎線、大阪/伊丹〜福島・新潟・鹿児島線、名古屋/中部〜札幌/千歳・秋田線、札幌/千歳〜新潟・富山線、

・5,000マイル

大阪/関西〜沖縄/那覇線

・6,000マイル

大阪/関西〜石垣線、札幌/千歳〜福岡線

・7,500マイル

東京/羽田〜石垣線

「今週のトクたびマイル」は、通常は1区間6,000マイルから交換できる国内線特典航空券を、3,000マイルから交換できるキャンペーン。キャンペーンで発券した航空券は予約便に限り有効で、予約変更は対象搭乗期間内かつ同一区間にのみ可能。払い戻し時には3,000マイルの手数料が必要となる。