佐賀県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「伊万里市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
安全で穏やかに暮らせる街は、誰にとっても理想的な住まいの条件のひとつ。通勤や買い物で外に出ても、不安を感じずに過ごせる環境は、日常の満足度を大きく左右します。では、そんな「治安の良さ」で注目される街はどこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜25日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、治安がいいと思う市に関するアンケートを実施しました。
その中から、佐賀県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：伊万里市／50票佐賀県の北西部に位置し、古くから焼き物「伊万里焼」の積出港として栄えた歴史ある街です。豊かな自然に囲まれ、特に市西部には棚田が広がるのどかな景観が魅力。中心部には商業施設や病院がコンパクトにまとまっており、生活しやすい環境が整っています。また、地域住民による防犯活動も活発で、犯罪発生率が低い傾向にあり、静かで穏やかな生活を送りたい人々に支持されています。
回答者からは「焼き物が盛んで落ち着いている感じ」（50代男性／徳島県）、「犯罪率は低く、地域コミュニティが安定しているため、落ち着いた暮らしを送ることができます」（60代男性／香川県）、「古くから陶磁器生産で栄えた地域なので、伝統が息づいていて、治安もよさそう」（40代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
1位：佐賀市／65票佐賀県の県庁所在地であり、市の南部は有明海に面し、北部は佐賀平野が広がる自然豊かな地域です。佐賀平野では米やレンコンなどの農業が盛んであり、穏やかな気候と落ち着いた雰囲気が特徴。佐賀駅周辺は商業施設や公共施設が集積しており利便性が高い一方、少し郊外に出るとのんびりとした田園風景が広がります。犯罪発生率が低く、警察のパトロールも行き届いているため、県内では最も安心して暮らせるというイメージを持たれています。
回答者からは「県庁所在地なので、ある程度治安は良いのかなと思うから」（40代女性／奈良県）、「都会すぎず田舎すぎずちょうど良い地域だから」（30代男性／群馬県）、「地域の見守り活動が活発で、犯罪発生件数も少ないため、安心して生活できる環境が整っています。また、地域コミュニティがしっかりしていることも治安の良さの理由です」（30代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)