「ジャンボ兄弟大集合」吉岡里帆、妻夫木聡＆今田美桜らと仲良しショット公開「むちゃくちゃ楽しそう」
俳優の吉岡里帆さんは2月10日、自身のInstagramを更新。俳優の妻夫木聡さんらとの集合ショットを公開し、反響を呼んでいます。
妻夫木さんが吉岡さんの肩を組んだり、成田さんが左右にぶれる躍動感があったり、大騒ぎして楽しく撮影した雰囲気が伝わってきます。
ファンからは、「プライベートでも仲良しでほっこり」「むちゃくちゃ楽しそうな兄弟ですよね」「めっさ楽しそうでよき」「皆さん仲良くて雰囲気サイコー」「里帆さん、可愛い」と、絶賛する声が集まりました。
(文:中村 凪)
「皆さん仲良くて雰囲気サイコー」吉岡さんは「ジャンボ兄弟大集合」とつづり、5枚の写真を投稿。ジャンボ宝くじのCMできょうだい役として共演した妻夫木さん、成田凌さん、矢本悠馬さん、今田美桜さんとの豪華な集合ショットです。5人は仲が良さそうに密着し、満面の笑みを浮かべています。
「ようやく5人揃って食事ができた」4日には妻夫木さんが「兄弟っていいね」「ようやく5人揃って食事ができた」と、同ショットのモノクロバージョンを公開。コメントでは、「長男が妻夫木さんだからの絆」「雰囲気最高なんですけど」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
