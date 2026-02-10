13日にオープンする『KAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -』のオープニングセレモニーに、FRUITS ZIPPERの真中まなさん（26）、CANDY TUNEの福山梨乃さん（28）、村川緋杏さん（26）たちが登場しました。

この施設は、“まだ誰も知らない原宿の地下に広がるワンダーランド”をテーマに、回転型のステージで行われるショーやカラフルなフードを楽しむことができます。

セレモニーに登場した真中さんは、「今、初めて（ワンダーランドの）内側に、ついに足を踏み入れたという感じで、ワクワクが止まらないです」とコメント。

カラフルな施設を見た村川さんは、「夢ってこんなに現実的に表すことができるんだってすごく思いました。もっともっと、このカワイイ原宿カルチャーが世界に羽ばたいていくといいなと心から思います」と話しました。

また、福山さんは原宿の新名所としてある期待を寄せているそうで、「日本はもちろん海外のみなさんにも遊びに来てもらえる場所になったらとてもステキだなと思いました」と語りました。

（2月10日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）