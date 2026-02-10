◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第5日 アイスホッケー女子1次リーグB組 日本 0―4 スウェーデン（2026年2月10日 ミラノ・ロー・アリーナ）

世界ランキング7位の女子日本代表・スマイルジャパンは1次リーグ最終戦で同6位のスウェーデンに0―4で敗れ、勝ち点3（1勝3敗）のB組4位で決勝トーナメント進出を逃した。

日本は初戦でフランスに勝ったあと、ドイツとイタリアに連敗。2大会連続で準々決勝へ進むには、スウェーデンに60分以内で勝った上で、勝ち点5のドイツが同6のイタリアに60分以内で敗れることが必要だった。

しかし、圧倒的な得点力で1次リーグ全勝のスウェーデンに歯が立たなかった。第1ピリオド（P）5分5秒、自陣のフェースオフでこぼれたパックをシュートされ、リバウンドをFWトゥビクに叩かれて早々と失点。第2Pの5分36秒には前掛かりになった状況で裏へパスを通され、17分30秒にも左右に揺さぶれられてゴールを割られた。

第3P開始早々にはFW浮田留衣のペナルティーで数的不利となり、1分6秒に4点目を奪われて0―4。最後まで必死に攻めて20本のシュートを放ったものの得点できず、今大会初、五輪では18年平昌大会5位決定戦スイス戦以来となる零敗を喫した。

＜アイスホッケー女子日本代表過去の五輪成績＞

1998年 長野 6位（出場6チーム） 5敗

2014年 ソチ 7位（出場8チーム、ロシア失格） 5敗

18年 平昌 6位（出場8チーム） 2勝3敗

22年 北京 6位（出場10チーム） 3勝2敗