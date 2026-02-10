スポニチ

　◇ミラノ・コルティナ冬季五輪　第5日　アイスホッケー女子1次リーグB組　日本 0―4 スウェーデン（2026年2月10日　ミラノ・ロー・アリーナ）

　世界ランキング7位の女子日本代表・スマイルジャパンは1次リーグ最終戦で同6位のスウェーデンに0―4で敗れ、勝ち点3（1勝3敗）のB組4位で決勝トーナメント進出を逃した。

　日本は初戦でフランスに勝ったあと、ドイツとイタリアに連敗。2大会連続で準々決勝へ進むには、スウェーデンに60分以内で勝った上で、勝ち点5のドイツが同6のイタリアに60分以内で敗れることが必要だった。

　しかし、圧倒的な得点力で1次リーグ全勝のスウェーデンに歯が立たなかった。第1ピリオド（P）5分5秒、自陣のフェースオフでこぼれたパックをシュートされ、リバウンドをFWトゥビクに叩かれて早々と失点。第2Pの5分36秒には前掛かりになった状況で裏へパスを通され、17分30秒にも左右に揺さぶれられてゴールを割られた。

　第3P開始早々にはFW浮田留衣のペナルティーで数的不利となり、1分6秒に4点目を奪われて0―4。最後まで必死に攻めて20本のシュートを放ったものの得点できず、今大会初、五輪では18年平昌大会5位決定戦スイス戦以来となる零敗を喫した。

＜アイスホッケー女子日本代表過去の五輪成績＞

1998年　長野　6位（出場6チーム）　5敗

2014年　ソチ　7位（出場8チーム、ロシア失格）　5敗

　18年　平昌　6位（出場8チーム）　2勝3敗

　22年　北京　6位（出場10チーム）　3勝2敗