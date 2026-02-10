ニッポン放送「ショウアップナイタースペシャル ラジオペナントレース」（不定期、後8・00）が10日に生放送され、2大会連続でWBCメンバー入りを果たした宮城大弥投手（24＝オリックス）を兄に持つ女優でタレントの宮城弥生（19）らゲストの野球ファン芸能人たちが侍ジャパンの“最強スタメン”を決定した。

この日は巨人ファンの宮崎瑠依（42）、阪神ファンの笹木かおり（35）、中日ファンの百道あん（26）、日本ハムファンの宮崎美穂（32）、中日＆西武ファンの吉田恵美（27）にオリックスファンの宮城と女性ばかり6人が集結。同局の煙山光紀アナウンサー（63）を進行役に90分間の楽しいトークを繰り広げた。

そのなかで、3月に開催される第6回WBCの開幕戦“最強スタメン”を全員で話し合って決めることに。

弥生は「そこはもう由伸さんで」と兄ではなくドジャース・山本由伸投手（27）の開幕投手を予想し、「見たいなって思うのは由伸さん第一先発の、第二先発でお兄ちゃん」と“オリックス新旧18番リレー”を思い描いた。

その後、それぞれの熱い思いや忖度など激論の結果、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）をやむなくスタメンから外すことに。3月6日に行われる台湾との初戦スタメンを以下の通りに決定した。

1番・ＤＨ 大谷翔平（ドジャース）

2番・中堅 近藤健介（ソフトバンク）

3番・右翼 鈴木誠也（カブス）

4番・三塁 佐藤輝明（阪神）

5番・左翼 吉田正尚（レッドソックス）

6番・一塁 岡本和真（ブルージェイズ）

7番・二塁 牧秀悟（DeNA）

8番・遊撃 源田壮亮（西武）

9番・捕手 坂本誠志郎（阪神）

先発投手 山本由伸（ドジャース）