２０２６年度当初予算案を説明する本村市長＝１０日、相模原市役所

相模原市は１０日、２０２６年度当初予算案を発表した。一般会計は前年度比８・１％増の４０５５億円で、５年連続で過去最大となった。従来から重視するまちづくりや子育て関連施策に加え、喫緊の課題である移動手段の確保や不登校対策に力点を置いた。予算案は１６日に開会する市議会３月定例会議に提出する。

行財政構造改革プランを前倒し終了し、積極型の予算へと舵を切って２年目になる。本村賢太郎市長は１０日の会見で「一人一人の暮らしに寄り添い、未来を築く予算」と強調した。

歳入は４割近くを占める市税収入が３・８％増の１４９３億円と過去最大を見込む。雇用や所得環境の改善により個人市民税が４・９％増の６９４億円、固定資産税は企業の設備投資やマンションの新増築を見込んで４・１％増の５３８億円。法人市民税はほぼ横ばいの６２億円とした。

借金となる市債は積極活用する方針を継続し、５３・１％増の４００億円。県支出金は小学校給食費の保護者負担ゼロの実施に伴い４・７％増の２６３億円。財政調整基金は９・２％増の９０億円を取り崩す。

歳出の６割近くは人件費と扶助費、公債費を合わせた義務的経費が占める。扶助費は３・６％増の１２０１億円で、人件費は退職手当ての支給や職員給与の増額改定を反映し７・７％増の８８６億円となった。

投資的経費は３８・７％増の５１７億円で過去最大。公共施設の長寿命化に２０５億円を投じるほか、道路整備に４３億円を計上した。

リニア中央新幹線の新駅設置を見据えたまちづくり関連推進には８億円を計上。在日米陸軍相模総合補給廠（しょう）の一部返還地が広がるＪＲ相模原駅周辺では、踏切を解消する連続立体交差の実施可能性を見極める調査も行う。

全員喫食と選択制デリバリー方式が混在する中学校給食では、大島学校給食センターの運営開始などにより新たに計１３校で１２月から全員喫食を始める。移動手段の確保を巡っては、バス路線の廃止を控える中山間地域（津久井、相模湖、藤野の旧町域）の乗り合いタクシーの運賃無料の試行やスクールバスの空き時間を活用した移動支援を行うほか、相模原駅北口で自動運転バスを実証運行。不登校対策ではメタバースの活用や学校外健診を新たに実施する。

【相模原市２６年度当初予算案】

一般会計 ４０５５億円（８．１％増）

特別会計 ２１２４億円（４．８％増）

公営企業会計 ３４１億円（７．１％増）

……………………………………………………

総 額 ６５２１億円（７．０％増）

※１億円未満切り捨て

※カッコ内は２０２５年度当初比