アサヒ飲料新社長に近藤佳代子常務、カルピス新社長にアサヒ飲料の柳原康夫執行役員
アサヒグループジャパンは２月10日、３月24日付のグループ会社の代表取締役人事を内定したことを発表した。新社長は各社の株主総会後に各社の取締役の決定により正式に就任する。
アサヒ飲料は、米女太一代表取締役社長が会長に就任し、近藤佳代子常務執行役員が代表取締役社長に就任する。カルピスは、関信彦代表取締役社長が退任し、アサヒ飲料執行役員の柳原康夫商品開発部長が代表取締役社長に就任する。
カルピス新社長に就任予定の柳原康夫氏
【アサヒ飲料 近藤佳代子(こんどう かよこ)次期社長の略歴】
1968年02月02日生まれ(58歳)神奈川県出身
1991年03月明治学院大学文学部卒業
1991年04月アサヒ飲料(株)入社
2017年09月コーポレートコミュニケーション部長
2019年04月アサヒグループホールディングス(株)サステナビリティ部門ゼネラルマネジャー
2022年03月同社執行役員 Head of Sustainability
2024年03月アサヒ飲料(株)取締役兼執行役員、国際、品質保証、r-PET推進管掌
2025年03月同社常務執行役員SCM本部長兼国際担当サステナビリティ関連管掌
2026年03月同社代表取締役社長
【カルピス 柳原康夫(やなぎはら やすお)次期社長の略歴】
1968年06月26日生まれ(57歳)宮崎県出身
1991年03月九州大学農学部卒業
1991年04月カルピス(株)(現アサヒ飲料)入社
2015年01月アサヒ飲料転籍
2016年09月同社商品開発研究所長
2021年03月同社研究開発戦略部長
2022年03月同社執行役員研究開発戦略部長
2022年09月同社執行役員マーケティング一部長
2023年09月同社執行役員商品開発部長
2026年03月カルピス(株)代表取締役社長