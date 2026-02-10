元巨人の元木大介さんが妻の元日本テレビアナウンサー・大神いずみさんと１０日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。激やせしてからの行動の変化を妻に暴露される一幕があった。

今回は「夫婦のトラブル解消ＳＰ」。

番組冒頭、ＭＣの明石家さんまに「元木は糖尿病の治療でそれだけやせたのか？」と聞かれると「そうです」と即答した元木さん、

その隣で大神さんは「いかにもす『すごく努力して』みたいですけど、治療ですからね！」とツッコミ。元木さんは「お前が（治療）せえ！って言ったんやろ」とツッコミ返した。

「この人、今までインスタとかは『なんで、あんなのあげるのか分からない。あんなの俺は絶対やらない』って言ってのに最近、ものすごくマメにあげるんすよ」と大神さんが言うと「（インスタの写真で）イケオジって言われたんですよ。ちょっとうれしかったんですよ」と、こまめな更新の理由を明かした元木さん。

「ちょっとあげる回数が増えましたね」と笑顔で続けたが、大神さんに「インスタとかユーチューブとか、めっちゃあげるようになって、最初は野球のこととか野球の仲間とかだったんですけど、最近、ちょっとおかしいんです。なんかポーズとっちゃって。『今日は革ジャン着てみました』みたいな。どう考えても方向性がおかしくて。もう、どんどん（コーチなどの）野球の道から遠ざかって、方向性を見失っていて」と指摘された。

ここでＭＣの明石家さんまが「球団からのリクエスト（オファー）がなかったらな、元木。どうしようもないもんな」とフォローすると、元木さんは大神さんを見ながら「やりたいって言ってやれる仕事じゃねえからな」と口に。

大神さんに「でも、一応、アピールするじゃないですか？」と言われた元木さんは「いや、いや、いるのよ。ゴマすってやってるコーチとかも」と思わず口に。大神さんに「誰？」と聞かれると「名前言えるか！ そんなもん」と苦笑した。

さんまが「元木はそうはなりたくないのか？」と聞くと「選手もついてこないですから、そういうコーチには。やっぱり頼まれてやる仕事ですから」と真顔で答えていた。