Snow Man新曲「STARS」ドキュメンタリー映像公開 学生たちへのサプライズ訪問裏側に密着
9人組グループ・Snow Manの新曲「STARS」のドキュメンタリー映像が、きょう10日にSnow ManオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。
【動画】Snow Man「STARS」ドキュメンタリー映像が公開
夢に向かって歩き続けるすべての人の背中を押すエネルギッシュで希望に満ちた楽曲。今回公開された映像は、Snow Manが挑戦を続ける学生たちのもとへサプライズ訪問をし、エールを届けた「STARS」Music Video撮影の裏側に密着したドキュメンタリーとなっている。
実際にSnow Manのメンバーがスピードスケートクラブ、スキージャンプクラブ、高校チアリーディング部、大学陸上部、高校女子サッカー部を訪問し、選手たちと交流しながらエールを送った。リーダーの岩本照は「本気で何かに挑んでいる人たちの姿は心打たれるものがあります」と語った。
また、訪れた小学校では、大会が近い選手たちに向けた全校生徒による壮行会が行われており、 会の途中でSnow Manのメンバーがサプライズで登場。驚きと喜びが入り混じった大歓声の中、校庭で学生たちに「STARS」の生歌唱を披露した。学生たちと触れ合うメンバーのリアルな裏側など、目が離せない内容となっている。
同楽曲はTBS系スポーツ2026のテーマ曲となっており、現在同局で中継されている『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』（6日〜22日）でも使用されている。Snow Manが選手たちを応援する姿に密着した映像に注目だ。
【動画】Snow Man「STARS」ドキュメンタリー映像が公開
夢に向かって歩き続けるすべての人の背中を押すエネルギッシュで希望に満ちた楽曲。今回公開された映像は、Snow Manが挑戦を続ける学生たちのもとへサプライズ訪問をし、エールを届けた「STARS」Music Video撮影の裏側に密着したドキュメンタリーとなっている。
また、訪れた小学校では、大会が近い選手たちに向けた全校生徒による壮行会が行われており、 会の途中でSnow Manのメンバーがサプライズで登場。驚きと喜びが入り混じった大歓声の中、校庭で学生たちに「STARS」の生歌唱を披露した。学生たちと触れ合うメンバーのリアルな裏側など、目が離せない内容となっている。
同楽曲はTBS系スポーツ2026のテーマ曲となっており、現在同局で中継されている『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』（6日〜22日）でも使用されている。Snow Manが選手たちを応援する姿に密着した映像に注目だ。