『KAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -』のオープニングセレモニーが9日に行われ、プロデューサーの増田セバスチャンさんやFRUITS ZIPPER・真中まなさん（26）らが登場しました。

原宿の竹下通りに新たに誕生するエンターテインメント施設『KAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -』（2月13日オープン）。きゃりーぱみゅぱみゅさんのステージ演出などを手がけ、2019年にNewsweek Japanで『世界が尊敬する日本人100人』に選出されたアーティスト・増田セバスチャンさんがプロデュースしています。

イベントでは、増田セバスチャンさんが「原宿には巨大な遊園地が眠っていた」という施設のコンセプトや、注目ポイントなどを説明。

真中さんは、「ヤバイ、いま東京ドーム（の公演）より全然緊張してるかもしれない」と前置きしながらも、同席したCANDY TUNEの福山梨乃さん（28）、村川緋杏さん（26）の前でカラフルなバンズで仕上げた『カラフルポップバーガー』の食リポに挑戦。一口食べると「普通にめちゃくちゃおいしいです。色から想像できないくらい、ちゃんとおいしいハンバーガーの味がします」とコメントしました。

