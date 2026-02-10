TBS NEWS DIG Powered by JNN

俳優の神木隆之介さんが、所属事務所の公式サイトを通じて、結婚したことを公表しました。所属事務所も、併せて報告文を掲載しています。
 

神木さんは「一般女性の方と入籍しました」と報告。「これからも大好きなお芝居を続けていけるよう」と決意を新たにしています。
 


▽▽▽▽　神木隆之介さん　報告全文　▽▽▽▽

お世話になっている皆様へ

いつも応援いただきありがとうございます。

私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と入籍しました事を
ご報告させていただきます。

これまで長らく応援していただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります。

2026年2月10日
神木隆之介
 


▽▽▽▽　所属事務所さん　報告全文　▽▽▽▽

神木隆之介に関するご報告

平素よりお世話になっております。
この度、神木隆之介が結婚したことをご報告させていただきます。

なお、お相手は一般の方となりますので、取材等はお控えいただけますと幸いです。

長きに渡り、応援を賜り改めて感謝申し上げます。
今後とも、ご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。

2026年2月10日
株式会社Co-LaVo

△△△△　全文　以上　△△△△
 


