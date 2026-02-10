俳優の神木隆之介さんが、所属事務所の公式サイトを通じて、結婚したことを公表しました。所属事務所も、併せて報告文を掲載しています。



【写真を見る】【 神木隆之介 】結婚を報告「一般女性の方と入籍しました」 「これからも大好きなお芝居を続けていけるよう」決意新た





神木さんは「一般女性の方と入籍しました」と報告。「これからも大好きなお芝居を続けていけるよう」と決意を新たにしています。





▽▽▽▽ 神木隆之介さん 報告全文 ▽▽▽▽



お世話になっている皆様へ



いつも応援いただきありがとうございます。





私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と入籍しました事をご報告させていただきます。これまで長らく応援していただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります。2026年2月10日神木隆之介



▽▽▽▽ 所属事務所さん 報告全文 ▽▽▽▽



神木隆之介に関するご報告



平素よりお世話になっております。

この度、神木隆之介が結婚したことをご報告させていただきます。



なお、お相手は一般の方となりますので、取材等はお控えいただけますと幸いです。



長きに渡り、応援を賜り改めて感謝申し上げます。

今後とも、ご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。



2026年2月10日

株式会社Co-LaVo



△△△△ 全文 以上 △△△△





