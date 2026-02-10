ミラノ・コルティナオリンピックのフリースタイルスキー男子モーグルは１０日の予選１回目で、前回北京大会銅メダルの堀島行真（トヨタ自動車）が８５・４２点でトップとなり、１２日の決勝に進んだ。

島川拓也（日本仮設）は１３位、藤木豪心（イマトク）は１４位、西沢岳人（リステル）は２２位で、同日の予選２回目に回った。決勝は予選１回目の上位１０人と、１１位以下による予選２回目の上位を合わせた計２０人で争う。

金メダルを目指す堀島が貫禄の滑り出しを見せた。第１エアで「ダブルフルツイスト」をそつなくこなした後、持ち味のスムーズな高速ターンで会場を沸かせる。第２エアは体の軸を斜めにして横に３回転する「コーク１０８０」で着実にまとめ、ガッツポーズ。技の難易度を落として予選を戦ういつも通りのルーチンだったが、唯一の８０点台となる８５・４２点で堂々の首位通過。銅メダルを獲得した２０２２年北京五輪では予選１回目で決勝に上がれず、２回目に回っただけに、堀島は「大きなミスもなく、予選通過できてまずは良かった」と安堵（あんど）の表情。「自分がやりたかったことをプラン通りにできた」と充実感をにじませた。