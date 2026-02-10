「一生逃れられないようなものを抱え込んでたからじゃないの？ 僕だって背負ってきたものがあるんだ。一生胸に閉じ込めておこうって決めたことがある。淳一だってあるでしょ？」

4人の再会は、タイムカプセル同様にそれぞれが胸に秘め続けてきた秘密をこじ開けることになった。『再会～Silent Truth～』（テレビ朝日系）第5話では、4人がこれまで直視せずに避けてきたあの当時に置いてきたわだかまりや後悔、罪悪感が炙り出されていく。

スーパーの店長・佐久間秀之（小柳友）が射殺された当日の夜のアリバイが崩れた弟の直人（渡辺大知）が任意同行される。そして直人は自身の犯行を自白し始め、清原和雄（弓削智久）の拳銃については秀之が隠し持っていたと言う。拳銃の引き金を引いたかどうかの記憶はないというが、きっと彼は嘘をついている。

なぜなら直人は拳銃についてとてつもないトラウマを抱えているのだから。23年前、和雄の仇を討つために、飛奈淳一（竹内涼真）はその拳銃を手に取り強盗犯めがけて発砲していた。その姿を直人は目撃し、腰を抜かしていた。

そして、直人がタイムカプセルを開けたとする時間よりも前に清原圭介（瀬戸康史）がタイムカプセルを掘り起こし、その時に中身はなかったと話しており、それとも時系列も合致しない。

仮に事件前夜の時点で拳銃がなかったという圭介の供述が嘘ならば、実際にはその時点で存在していた拳銃を自分か万季子（井上真央）が持ち去ったからだろう。あるいはその時に本当に拳銃がなかったのかもしれないが、その拳銃の紛失に何らか関わりがあり心当たりがあるから嘘をつくのだ。実際には存在していた拳銃を持ち去っていない、あるいは無関係ならば圭介は嘘をつく必要がない。となると、やはり犯人は直人ではなく、タイムカプセルの掘り起こしについてのみ嘘をついているということになる。

■直人（渡辺大知）が淳一（竹内涼真）に「23年前の罪から解放されたら？」と告げる ずっと片想いをしていた岩本万季子を守るためだろうか。過去の回想シーンで、ちょっかいを出す秀之に万季子がビンタを食らわせ反感を買う様子が映し出された。あの時もまた何だか万季子にまとわりつくような視線を絡めていた秀之に嫌な胸騒ぎを覚えてしまう。この嫌な予感が的中したとしたならば、万季子を守れなかった後悔が、直人を嘘の自白に突き動かしているのだろうか。

万季子の心にいるのがずっと変わらず淳一であることをわかりながらも、一方でその淳一が地元を離れた事情も自分だけが知っている。万季子の最も近くにいるのは自分なのに淳一の代わりにはなれず、そして結局圭介が彼女の結婚相手となった。憧れの淳一のことも決して悪く言わず、自分に気持ちが向くことのないことは百も承知の万季子の悲しむ顔も見たくない。そんな直人の気持ちを考えるとやるせない。

渡辺扮する直人を見ていると、NHK大河ドラマ『光る君へ』で彼が演じた藤原行成を思い出す。様々な人の間を取り持つ調整役を担っていた行成同様に、直人も自分の気持ちよりも周囲の想いを常に優先させる。留置所の中で過去の何気ない万季子とのやり取りを思い起こしながら、親指で少し滲む涙をさっと拭う。真ん中には決して配置されることはないけれど、端っこだからこそ隅々まで見渡せてしまう、そんなキャラクターの細やかな機微を丁寧に見せてくれる渡辺のあまりにさりげない有り様はじんわりと胸に染み入ってくる。

そんな渡辺演じる直人から実は23年間同じように秘密を抱えていたと打ち明けられ、「そろそろ23年前の罪から解放されたら？」と投げかけられる淳一は、何よりの恐怖体験だったことだろう。悪気なく侮っていたかもしれない直人は、自分を遥かに上回る包容力で全てを見通しずっとそれをひたむきに隠し通したのだ。何気ない顔で、いつも通り振る舞い、さりげなく。助けないといけない、世話が焼けるちょっと頼りなく良い奴だと思っていた直人の底知れなさを、檻の向こうの彼に見たことだろう。

底知れなさと言えば淳一の彼女・今井博美（北香那）の「元気だった人も突然倒れたりするでしょ？」というやけに落ち着き払ったリアクションもどこか不穏で気になる。（文＝佳香（かこ））