放送作家の野々村友紀子氏（51）が10日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）にゲスト出演。夫でお笑いコンビ「2丁拳銃」の川谷修士（51）の驚く運転中の行動を明かした。

野々村氏は「うちの夫は車に乗ったら集中するのか、話し掛けたりしたら、高速を絶対降りちゃうんですよ」と言い「目的地があって、目的地にナビいれてて、そこに向かって行っているのに“修士くんさあ”って言ったら、“えっ何何何？”て言って高速降りるんですよ。全然着かないんですよ。それで、降りてまた上って、また話し掛けたら降りるから」と語った。

また「仕事場に送ってもらう時とかも、降りて、降りて、全然関係ないスカイツリーが見えてきたから、ヤバイヤバイ、これ全然違うところに行ってるわと思って“また間違ってんで”って言ったら、運転士しながら、“ちょっとごめん、もうここでタクシー拾ってくれへん？”って。そんな諦め方ある？“拾われへん、無理やで。諦めんな！”って言うて」と笑った。

川谷は「昔は“大丈夫、大丈夫”とかなんですけど、今はね、“間違えてもうた！降りてもうた”ってやるじゃないですか。そうしたらもう助手席で“えっ、カーナビの何を見てんの？音？図？声？どれで行ってるの？”」と詰められるとし「一応、全部使って行ってるんですけど…」と首をかしげていた。