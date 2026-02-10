◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日（2026年2月10日 リビーニョ・スノーパークなど）

スノーボード男子ハーフパイプの平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）が10日、本番会場のリビーニョ・スノーパークで3日連続の公式練習に臨んだ。1月17日のW杯第5戦で転倒し、複数箇所の骨折などと診断を受けた後、公の場で初めて取材にも対応。「（転倒の瞬間は）終わったとは思った。帰国してすぐ検査して、2箇所の骨折と、膝もいまだに感覚がないような感じ」と自らの口で状況を説明した。

骨折箇所は腸骨（骨盤の最上部に位置する扇状の大きな骨）で、右膝は当初、2倍近くに腫れ上がったという。4大会連続出場、そして2連覇は絶望的だったが、「戻れる可能性はゼロじゃなかった。1％でもあれば、この場に足を運び、滑りたい気持ちだった」。過去3度の五輪でさまざま偉業を成し遂げ、人々に感動を与えてきた平野歩らしく、不屈の魂でカムバックを果たした。

雪上練習再開はイタリア入り後で、この日が4日目。「（滑りの手応えは）全然ない。調子も上がりきれず、パイプも自分の不得意な感じ」と悲壮感を口にしたが、奇跡的な回復で4大会連続の五輪予選を11日（日本時間12日）に迎える。目標は「やり切った、という気持ちで終えること」。奇跡は起きずとも、再びその滑りで、人々を引きつける。