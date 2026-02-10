俳優の吉沢亮さん（32）が10日、『第80回 毎日映画コンクール 贈呈式』に登壇。主演俳優賞を受賞した思いと、制作陣への感謝を伝えました。

吉沢さんは映画『国宝』で主演俳優賞を受賞。またスタッフ部門である録音賞、音楽、美術、撮影、脚本の5つと、映画『国宝』の李相日監督が監督賞を受賞し、7冠を達成しました。

吉沢さんは受賞に際し、「本日はこのような栄誉ある賞をいただきまして非常に光栄でございます。そして本日はたくさんの『国宝』のスタッフのみなさんが受賞されていて、現場ぶりにお会いできたスタッフの方もいらして非常にうれしかったですし、改めてこんなに素晴らしいみなさまと『国宝』でご一緒できたんだなと。改めてすごい現場だったなと感じております」と制作陣へと感謝を伝えると共に、功績をたたえました。

■吉沢、受賞スピーチで先輩・中井貴一の言葉を引用

続けて吉沢さんは「数年前にですね、別のこういった映画祭の授賞式にお呼びいただいたときに、僕は助演男優賞で呼んでいただいたんですけど、そのときの主演男優賞の方が中井貴一さんだったんですけれども。そのときの中井さんのスピーチがすごく印象的で、“助演男優賞は自らとりに行くものだけど、主演男優賞はみなさまからいただくものだ”というような話をされていまして。なんだか今その言葉が非常に僕の中を駆け巡っているんですけども」と、先輩俳優・中井貴一さん（64）の言葉を引用し、主演俳優賞を受賞した喜びをかみしめるようにコメントしました。

最後に「改めていま僕がこの場に立てているというのは李監督が喜久雄という役に出会わせてくれて、たくさんの素晴らしいスタッフ・キャストのみなさまに支えていただいて、そしてたくさんの方に映画『国宝』を愛していただいて、この作品に関わったみなさんのおかげで僕はこの場に立てています」と作品に関わった全ての人への感謝を改めて言葉にしました。

贈呈式には林裕太さん（25）、佐藤二朗さん（56）、ビデオメッセージで窪田正孝さん（37）も登場。それぞれ受賞を果たしています。