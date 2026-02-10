千葉県の房総半島を走るローカル私鉄「小湊鉄道」は、学生を対象に鉄道全線を1年間1万円で乗り放題となる乗車券を発売することを明らかにしました。大幅な減収を見込み一般の寄付で補う計画ですが、沿線の子どもの人口が急減し路線が「移動の選択肢」になっていないことへの強い危機感が背景にあるということです。

小湊鉄道が2026年3月15日から販売するのは「学生専用 全線年間パスポート」（以下「年パス」）で、税込1万円で、2026年4月1日から2027年3月31日までの1年間、小湊鉄道の鉄道線（五井〜上総中野間39.1キロ）が乗り降り自由となります。

対象は小学校・中学校・高校・専門学校・大学に在学中で、2027年3月31日に30歳以下であることが条件となります。通学だけでなく、アルバイトや趣味での利用も想定しているほか、沿線以外の人でも購入できるとしています。

購入はスマートフォンアプリを通じたウェブ決済のみで受け付け、電子乗車券での発行となります。

利用者が比較的多い五井〜上総牛久間で試算すると、6か月の通学定期代は9万7150円で2回分を「年パス」利用に切り替えると、約95パーセント引きとなります。

小湊鉄道は平均9割程度の値引きを想定し、大幅な減収となることから、売り上げを補うために1口3000円からの寄付制度「学生応援寄付Go!ジモト」を創設。寄付金は「年パス」の維持・継続を目的として、返礼として1日フリー乗車券と小湊鉄道沿線の指定施設・店舗で優待や割引を受けられる「Go! ジモトお楽しみ券」を進呈するとしています。寄付は4月1日以降、受け付けます。

また「年パス」と寄付制度は2027年度以降も継続予定としています。

今回の企画の背景について小湊鉄道は、コロナ禍を経ても鉄道の学生定期の利用が全く回復しない状況を挙げています。沿線の子どもたちの人口は2002年以降、7〜8割減少していて、鉄道はおろか、沿線の街自体が存続できなくなるという大きな危機感を持ったとしています。

また保護者に話を聞くと、既に鉄道は移動の選択肢にすら入っていないが、地元に小湊鉄道がない世界は、それはそれで考えられないなどと言われ、このプロジェクトを行う決断をしたと説明しています。