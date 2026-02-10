Hey! Say! JUMPの山田涼介さん（32）が、自身が新たにジャパンアンバサダーに就任したメーキャップブランド『メイベリン ニューヨーク ジャパンアンバサダー発表会』に登場。ストイックなマイブームを明かしました。



山田さんは、「ジャパンアンバサダーに就任させていただいたので、魅力を1年通してみなさんに伝えていけたらなと思っています」と話しました。

山田さんとともに年間を通して行われるというキャンペーン。第1弾のテーマが“羽”ということにちなみ、“プライベートで羽を伸ばすためのマイブーム”を聞かれると山田さんは、「朝、走るというのにハマってますね。日によりますけど、3キロから5キロぐらいですかね」と明かしました。

マイブームだという朝のランニング。向上心を持って行っているそうで、「1日のスタートをちょっとハードにすることで残りの1日の時間がすごく体が軽くなるので。30代を超えて体力作りも大事ですし、自分をいつまでもずっとキープしたいなと思うので自分磨きとしてやらなきゃかなと思ってやってますね」と語りました。

（2月10日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）