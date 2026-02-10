歌舞伎俳優・中村橋之助と婚約者の元乃木坂４６の女優・能條愛未が１０日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。能條が橋之助の倹約家ぶりを暴露する一幕があった。

今回は「夫婦のトラブル解消ＳＰ」。

「今までハワイだったり、グアムだったり、セブ島だったり本当にいろんなところに連れていってくださったんですけど、そういう時の橋之助さんって本当にご飯に行くにしても何にしてもお金の使い方がもう豪快で気前が良くて、見てて、すがすがしいくらいなんですけど」と話し出した能條だったが「ただ、その分、普段の生活における倹約家っぷりがちょっとすごくて」とポツリ。

橋之助も「僕、普段、めちゃくちゃケチで」と同調したところで「コンビニに行かせてくれない、まず。コンビニ禁止なんです」と能條。

「声を大にして言いたいんですけど、愛未のことを『お得アンチ』って呼んでて。コンビニは新商品が多いんですよ。新商品まみれなんですよ。最近の僕の敵は韓国アイス。高いんですよ！」と橋之助が話すと、能條は「トレンドを追うのが好きなんですよ。だから、そういうのが分かってるから（コンビニに）行かせたくなんですよ」と反論した。

橋之助は「例えば５００円のお菓子を３つ買ったら、本当は１５００円だけど１０００円ですっていうような売り方をしてるじゃないですか？ そういうのを僕は『買うなら３つ買ってよ。１０００円になるから』って言うのに（能條が）『今はいらない』って言って、あとの日に３種類買って結局、１５００円になってて」と話すと「僕は両親の育て方がそうで。どこに行くにしても父たちはグリーン車、子供たちは普通車。ご飯も父たちはいいもの、僕たちは普通だったので。その後、初めてお仕事でグリーン車に乗った時に死ぬほどうれしかったんですよ。その時、母が『幸せののりしろを取っておきたかった』って言って。それが僕のケチにつながっていて、だから、僕はコンビニがあんまり好きじゃない」と母・三田寛子の教えを明かしていた。