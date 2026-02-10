ＴＢＳ系「バナナマンのしらバナ！」が９日に放送され、バナナマン・設楽統、日村勇紀がＭＣを務めた。

この日は、コットン・西村真二、きょんをゲストに招いた。

進行を務めた平成ノブシコブシ・吉村崇が西村の経歴に触れると、西村本人も「とても華麗なる経歴でして…」と切り出して笑わせた。

西村は「一部なんですけど…。まず小学校では水泳のジュニアオリンピック選手…。ピアノも１２年やってまして合唱大会で伴奏とかやってて、伴奏者の賞をもらったりとか。で、中、高は野球部でエース…」と遠慮がちに打ち明けた。

設楽が「え？頭もいいの？」と聞くと、西村は「ご存知か分かんないですけど。慶応（義塾）大学出てまして…。で、慶應大学で行われるナンバーワンのイケメン決めようっていうミスター慶應コンテスト２００７年グランプリでございます…」と話した。

西村は、大学卒業後に広島の地方局でアナウンサーとして入社。日村が「何やってもできちゃうんだ？」と感心すると、西村は「正直、本当にできないことマジでないです。人生、お笑い以外は全部できてきたんで…。お笑いって、これ、難しいんですね…。やっぱり、これだけは。努力１すれば１伸びるっていう世界じゃなかったんで。こんなにおもしろいもんはないなと！この西村を苦しめてるぞと！」と真顔で話して爆笑させていた。