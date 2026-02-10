女優でタレントの宮城弥生（19）が10日、ニッポン放送「ショウアップナイタースペシャル ラジオペナントレース」（不定期、後8・00）にゲストとして生出演。2大会連続でWBCメンバー入りを果たした兄・宮城大弥投手（24＝オリックス）について、弥生自身にまつわる“秘話”を明かした。

この日は巨人ファンの宮崎瑠依（42）、阪神ファンの笹木かおり（35）、中日ファンの百道あん（26）、日本ハムファンの宮崎美穂（32）、中日＆西武ファンの吉田恵美（27）にオリックスファンの宮城と女性ばかり6人が集結。同局の煙山光紀アナウンサー（63）を進行役に90分間のオンエアとなった。

そのなかで、3月に開催される第6回WBCの開幕戦“最強スタメン”を全員で話し合って決めることに。

弥生は「そこはもう由伸さんで」と兄ではなくドジャース・山本由伸投手（27）の開幕投手を予想し、「見たいなって思うのは由伸さん第一先発の、第二先発でお兄ちゃん」と“オリックス新旧18番リレー”を思い描いた。

さらに「由伸さんの後ろで守ってるのが（吉田）正尚さんっていうのも個人的には激アツ」とも話した弥生。

侍ジャパンは3月6日の初戦で台湾と対戦するが、実はこの日は弥生にとってちょうど20歳になる記念すべき誕生日。「今までお兄ちゃんが私の誕生日に投げること多くて。一回も負けたことがないんです」と明かすと、共演者たちは「えぇ〜っ！」と一斉に驚きの声を上げた。

「引き分けはあっても…。勝つか引き分けしかなかったので。ほんっとに…お願いします」。弥生の声は祈るかのようだった。