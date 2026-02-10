不良少年から母校の高校教師となったことが「ヤンキー先生」でドラマ化され、話題となった元衆院議員の義家弘介氏（５４）が、ロン毛にゲキ変した姿をＳＮＳで公開している。

１０日までにアップした書き込みでは、「横浜ワールドポーターで開催中の『微わかる展』に行ってきた」とつづり、写真をアップ。「写真撮るとき、息止めちゃう」というパネルの前で、息を止めるポーズをしてみせた。

写真の義家氏は、首元まで髪を無造作に伸ばし、口ひげとあごひげも生やした。ゴールドのチェーンを首に巻き、ルーズなデニムウエアに身を包むなど、まるでラッパーのような出で立ち。議員時代とは様変わりしたことを印象づけた。

コメント欄に「先生の髪型めちゃかっこよすぎます」という声が飛ぶと、天然パーマであることを認めた。

義家氏は、不良少年から更生し、母校の北海道・北星余市高に教員として赴任したいきざまが「ヤンキー先生 母校に帰る」でドラマ化され、人気となった。その後、２００７年に政界に転身。文部科学副大臣などを務めたが、２５年に引退している。