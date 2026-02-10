新潟出身の若者が県外に流出する理由や背景を把握するための県独自の調査が行われ、その結果が公表されました。





（斎藤キャスター）

人口の流出を示す「転出超過」。総務省によると去年新潟は全国ワースト4位でした。その大半を20代前半の若者が占めていて、一番多いのは20～24歳の女性となっています。なぜ、若者が流出してしまうのか、県は去年初めて県内出身の若者を対象にした意識調査を行いました。





（斎藤キャスター）

その結果がこちら。自分の意志で新潟から首都圏へ移った人を対象に新潟を離れた理由を聞いたものです。上位には「希望する進学先が少なかったから」そして「やりたい仕事や就職先が少なかったから」という理由が上がりました。



（西辻キャスター）

学校の数や企業の数も首都圏と新潟では大きな差がありますし、選択肢を増やすために首都圏へ行くという若者も多くいそうですよね。



（斎藤キャスター）

そうですね、さらに転出する女性が男性より多いということで県はこんな調査も行いました。





（斎藤キャスター）

県内出身の首都圏に住んでいる若者と県内に住んでいる若者に「生まれ育った地域で見聞きしたこと」について聞きました。



内訳をみてみますと……



「地域や親戚の集まりでの食事の準備やお茶出しは女性の仕事」「事務などのサポート業務は女性の仕事」など性別による役割分担の意識があったと回答した割合が、女性で高く、さらに首都圏に住む人の方が高い傾向があることがわかりました。



（西辻キャスター）

こういった伝統的な性別の役割などを避けるため首都圏へ移った人もいるかもしれませんね。



（斎藤キャスター）

県は調査結果を踏まえ、今後は市町村と協力してこうした性別による格差……ジェンダーギャップを解消するため施策を打っていくということです。





（斎藤キャスター）

一方で、Uターンに関する項目ではこんなデータが出ています。



首都圏在住の県出身者のうちUターンの意向が「ある」と答えた人の割合は38.5％、「ない」と答えた人の割合は57.3％。Uターンの意向がある人の中には「就職先があれば戻りたい」「魅力的な仕事があれば検討したい」「子どもができたら新潟に帰りたい」「子育てをするようになったら新潟に戻ることを考えても良いと思っている」などの意見がありました。



（西辻キャスター）

やはり待遇など魅力的な職場があるかないかは大きなポイントとなっているんですね。



（斎藤キャスター）

これから県がどのような施策を行うのか、今後注目されます。



人口減少問題について、県の調査結果をお伝えしました。