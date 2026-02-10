毎週火曜21時よりテレビ朝日系で放送中の竹内涼真主演ドラマ『再会～Silent Truth～』のスピンオフドラマ『再会～Another Truth～』の前編が、2月10日よりTELASAで配信開始された。

参考：『再会～Silent Truth～』で事件のキーパーソンに 渡辺大知、“お坊ちゃん”直人がハマり役

ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、“誰にも言えない秘密”を共有した飛奈淳一（竹内涼真）ら4人の同級生。あれから23年、刑事になった淳一は、4人組のひとりだった初恋の相手・岩本万季子（井上真央）と再会する。だが、彼女は新たに発生した殺人事件の容疑者。犯行に使われたのは、“あの日埋めたはずの拳銃”だった――。

2月10日に放送された『再会～Silent Truth～』第5話では、同級生の一人で、被害者の弟でもある直人（渡辺大知）が、南良の取り調べに対して犯行を自供。直人はなぜ黙秘を破ったのか。そこには、南良（江口のりこ）の意表を突く戦略が隠されていた。

スピンオフ前編には竹内演じる主人公・淳一をはじめ、第5話で犯行を自供した渡辺大知演じる佐久間直人、上川周作演じる刑事・永井道哉、北香那演じる淳一の恋人・今井博美、そして江口のりこ演じる淳一のバディ刑事・南良理香子が登場。直人が罪を認めた取り調べの直後、深夜の刑事課で密かに交わされた淳一と永井の会話によって、南良が取り調べ中に取った謎行動の数々が明らかになる。はたして、南良は黙秘する直人の前で、何をしたのか。そして、南良の真意を探る永井が、次々と打ち出す大胆考察の内容とは。

また、スピンオフ前編では南良に加え、刑事チームの一員である淳一＆永井のキャラクターも深掘りされていく。深夜だというのに、自由すぎる陽キャ刑事・永井が、カップ麺とコーヒーを強引に振る舞いながら、グイグイ距離を縮めようとして、淳一を困惑させることに。必死にかわそうとする淳一と、決して怯まない永井。2人の攻防戦は取っ組み合いにまで発展。さらに、淳一、南良、永井が一緒にラジオ体操を始める一幕も。その一方で、淳一は署に泊まる旨を伝えるべく、博美に電話。恋人同士の会話も描かれる。

（文＝リアルサウンド映画部）