これ、男性はどっちがうれしいの!? 本命に渡すチョコは「手作り」より「市販品」が圧倒的多数

アイベックが運営する出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」は、成人女性を対象に実施した「バレンタインの本命チョコ」に関するアンケート調査の結果を発表しました。

■本命チョコ、7割が「市販品を渡す」と回答

本命チョコは手作りか市販品か尋ねたところ、「市販品」が70人で、全体の7割を占めました。「手作り」は30人にとどまり、本命チョコは市販品を選ぶ女性が多数派であることがわかりました。

「本命チョコは手作り」と回答した人に、チョコにかける金額を尋ねたところ、「1,000円〜3,000円」が20人で最多でした。次いで「3,000円〜5,000円」、「1,000円未満」と続いています。

「本命チョコは市販品」と回答した人にその金額を聞くと、「3,000円〜5,000円」が36人で最多となりました。次いで「1,000円〜3,000円」となり、全体の約9割が1,000円〜5,000円の範囲に集中しました。手作り派では見られなかった「5,000円以上」という高価格帯を選択する声もありました。

同社では、成人男性100人に「本命チョコをもらうなら、手作りと市販品のどちらが嬉しいか」に関するアンケートも実施しています。その結果、「手作り」と回答した人と「市販品」と回答した人はいずれも同数でした。本命チョコの受け取りに関して、男性側では好みが二分されている状況が確認されています。

■調査概要

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：成人女性100名・成人男性100名

アンケート母数：女性100名・男性100名（合計200名）

実施日：2025年11月19日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/trend/chocolate/

（フォルサ）