もこもこ感がかわいい。Maison de FLEURからハローキティとのコラボによるブランドブックを発売

ストライプインターナショナルが展開するブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」は3月11日、サンリオのキャラクター「ハローキティ」とのスペシャルコラボレーションブックを、全国のファミリーマートおよび書店にて発売します。2月5日より予約を受け付けています。

■キルティング素材によるいちごモチーフの全6アイテムが登場

同コラボでは、“いちご”モチーフをテーマとしたブランドブックが初登場。フレンチシックな世界観をベースに、いちごのリボンをまとった「ハローキティ」がメインの特別なコレクションを展開します。

ファミリーマートでは、実用性と可愛さを兼ね備えた全4種類を販売。スマートフォンにも装着できる「いちごぬいぐるみチャーム」や、小物収納が可能「いちごチャーム」、6穴バインダーの「いちごマルチケース」、しっかりとしたマチでアイテムが収納できる「いちご宝物ケース」を用意しました。

各アイテムの本体には、「ハローキティ」をイメージしたレッドカラーのキルティング素材を取り入れ、もこもこ素材と刺繍で仕上げた立体的なハローキティを施しています。いちごのヘタをブランドのアイコンであるリボンで表現したデザインもポイントです。

書店およびネット書店では、ケース2種をピンクの限定カラーで販売します。

また、カバーガールには「ハローキティ」を迎え、同コラボ限定のスペシャルシューティングも収録しました。

■商品概要

商品名：Maison de FLEUR × HELLO KITTY

予約開始日：2026年2月5日

販売場所：全国のファミリーマート、全国書店、ネット書店

アイテム／価格：

【ファミリーマート限定】

Maison de FLEUR × HELLO KITTY いちごぬいぐるみチャームBOOK／3,190円

Maison de FLEUR × HELLO KITTY いちごチャームBOOK／3,190円

Maison de FLEUR × HELLO KITTY いちごマルチケースBOOK RED／4,059円

Maison de FLEUR × HELLO KITTY いちご宝物ケースBOOK RED／4,059円

【書店・ネット書店】

Maison de FLEUR × HELLO KITTY いちごマルチケースBOOK PINK／4,059円

Maison de FLEUR × HELLO KITTY いちご宝物ケースBOOK PINK／4,059円

（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665320

