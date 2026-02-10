餃子×チョコ!? 渋谷餃子にバレンタインスイーツ「ひとくち餃子パイ」2種が7日間限定で登場

エムピーキッチンホールディングスが運営する「薄皮餃子専門 渋谷餃子」は2月9日〜15日、「ひとくち餃子パイ」を販売します。

■見た目も鮮やかなチョコフランボワーズ味＆ブルーベリーチーズ味

同商品は、バレンタインシーズンに合わせて提供する、餃子の皮をパイ生地に見立てた新感覚スイーツで、チョコフランボワーズ味とブルーベリーチーズ味の2種類を用意。

チョコフランボワーズ味は、ココアを練り込んだ特製の皮で、チョコとフランボワーズソース、「とろけるマシュマロ」を包んでいます。

ブルーベリーチーズ味は、ピンク色の皮を使用。中にはクリームチーズとブルーベリーソースがたっぷりと入っており、レアチーズケーキのような味わいに仕立てました。

具材に合わせて皮にも味と色を練り込んでいるため、鮮やかな見た目も特徴です。

熱々の餃子パイの横には、冷たい「雪見だいふく」を添え、“ひやあつ”の温度差も楽しめる一皿となっています。

■商品概要

商品名：

【濃厚×甘酸っぱさ】ひとくち餃子パイ 〜チョコフランボワーズ味〜

【爽やか×クリーミー】ひとくち餃子パイ 〜ブルーベリーチーズ味〜

価格：各580円

販売期間：2026年2月9日〜15日

販売店舗：渋谷餃子 全店（渋谷本店、新宿西口店、恵比寿店）

（フォルサ）