6割弱の人が週1以上食べてるものって？ 好きな種類や魅力的だと思うポイント

マイボイスコムはこのほど、6回目となる『つけもの』に関するインターネット調査の結果を発表しました。調査は1月1日〜7日、1万1,341人を対象に行われました。

■8割以上が市販のものを購入、選ぶ時の重視点は「味」

まず、つけものを食べる頻度について尋ねたところ、週1日以上食べる人は6割弱という結果となりました。高年代層ほど比率が高くなり、70代では週4〜5日以上食べる人が4割強にのぼっています。

好きなつけものについては、「たくあん」や「浅漬け」、「キムチ」がそれぞれ50％台、「ぬか漬け」や「白菜漬け」、「梅干」、「塩漬け」が各40％台となっています。

家庭で食べるつけものをどのように用意するか聞いてみると、「市販のつけものを購入する」が83.8％で最多となりました。「調味料や漬け床を自分で調合して自宅で漬ける」や「市販の『漬物の素』を利用して自宅で漬ける」の回答は、それぞれ2割強となっています。

市販のつけものを選定する際の重視点を尋ねてみると、「味」が77.1％で最も多く、「つけものの種類」や「価格」が各5割弱で次ぐ結果となりました。

つけものについて「好き」または「どちらかといえば好き」と回答した人は7割強にのぼっています。男性では、70代は「好き」と回答した人が半数を超え、10代〜40代では「どちらともいえない」の回答が高くなっています。

つけものの魅力について聞いてみると、「手軽に食べられる」が62.0％で最多となり、以下には「発酵食品で健康に良い」が38.2％、「ご飯が進む、ご飯との相性が良い」が37.5％で続きました。

■調査概要

調査対象：マイボイスコムのアンケートモニター

調査方法：インターネット調査（ネットリサーチ）

調査時期：2026年1月1日〜1月7日

回答者数：1万1,341名

調査結果詳細：https://myel.myvoice.jp/products/detail/33003

（フォルサ）