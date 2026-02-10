「悲惨なスタート！」ACLE町田戦、上海申花は１分も経たずにPK献上！ いきなりの失策に母国落胆「何考えてんだよ」「３分で０−１？ 90分ならどうなるんだよ...」
キックオフから、わずか25秒後のことだった。
２月10日にアジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第７節で、上海申花と町田が上海スタジアムで対戦している。
先制したのは町田。試合開始直後、縦パスに藤尾翔太が抜け出すと、敵陣ボックス内でジン・シュンカイに後ろから倒されてPKを獲得。これを相馬勇紀が確実に成功させた。スコアの記録は３分。ジン・シュンカイにはイエローカードが提示された。
いきなり先制を許したホームチーム。中国メディア『直播吧』が「悲惨なスタート！ 試合開始わずか30秒でジン・シュンカイがペナルティキックを与え、相馬勇紀がそれを決め、上海申花は０−１とリードされた」と見出しを打ち、速報した。
この記事に母国ファンからは「信じられない！」「何考えてんだよ」「言葉がない」「最悪だ」「通常のスタートだよ」「３分で０−１？ 90分ならどうなるんだよ...」「恥ずかしいなぁ」といった声が寄せられた。
上海申花はホームの大声援を受けて、反撃なるか。試合は町田の１点リードで折り返した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】強心臓！ 相馬のPKはど真ん中！
