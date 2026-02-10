2018年、ある町で臨時講師として働いていた吉田圭吾さんは、期間満了となり地元へ帰ることになっており、その町を満喫して帰ろうと奮発。高級温泉旅館に一泊することに。

夕食の時間、豪華なプランを予約していた圭吾さんの前に盛りだくさんの料理が運ばれてきた。

しかしあるものを口にした後、突然激しい頭痛に襲われた。さらに激しい吐き気も。やがてますます体調は悪くなり、一旦部屋で休むことにした。

部屋に戻った圭吾さんは水を飲もうとしたが吐き気で飲めず、熱も出てきた。胃腸薬を飲めば治まるかと思ったが、どんどん酷くなる一方。圭吾さんは救急搬送されることになった。

医師はその症状から食あたりか急性胃腸炎を疑い、症状が出る直前に何か変わったものを食べたか質問。圭吾さんは思い当たる食べ物を告げた。

それはそら豆が乗ったピンクの土台。砂糖菓子と思った彼は、一口でパクリと食べた。しかし一瞬で口の中にしょっぱさが。そう、食べたのは塩を固めたもので、飾りとして用意されたものだったが間違えて食べてしまったのだ。

血液検査を行い、医師は高ナトリウム血症だと診断。高ナトリウム血症とは、大量の塩を摂取し腸から吸収され大量のナトリウムが血液中に入る状態。血液は浸透圧という細胞内の水を引き付ける性質を持ち、それにより、細胞内の水分が外へ漏れ出る。その結果、胃や十二指腸などから大量の水分が抜けてしまう。そして脳も水分が抜けることで萎縮してしまい機能が低下。頭痛やイライラ感、進行すると意識障害、けいれん発作を引き起こすのだ。

医師は点滴で水分を入れ少しずつ体を正常な状態に戻していくと説明した。高ナトリウム血症では、水分補給をしながら体内のナトリウム濃度を徐々に下げていく治療を行う。一度に大量の水分を取り込むと血液中のナトリウム濃度が急激に低下し、水分が細胞の中へ一気に流れ込み脳圧が上昇し、脳ヘルニアなどを起こして深刻な後遺症が残る可能性があるからだ。

翌朝には症状は良くなったが、結局2日間入院することとなった。間違って塩の塊を食べてしまった時は、吐き出すことが重要だ。