去年11月、ある結婚式が行われていたが、その中に苦しみに耐えながら出席していた女性がいた。新郎のおばにあたるみゆきさんだ。

その結婚式の前日夕方、みゆきさんの夫・和彦さんが夕飯を作ってくれた。みゆきさんの誕生日はその翌日、つまり結婚式に出席する日だった。そこでこの日和彦さんが妻を労おうと夕飯作りをしたのだ。作っていたのは大葉を巻いた和風ハンバーグ。

この日、家には翌日の結婚式に出席する息子の空さんと、結婚して近くに住んでいる娘のほのかさんもいた。娘の夫・翔太さんも含め5人で夕食を食べ、みな翌日の結婚式に出席する予定だった。

少食のほのかさんは自分の分を翔太さんに渡し、晩酌中の和彦さんもあまり食べなかったが、ほかの3人でハンバーグは完食となった。このハンバーグに入っていたあるものが原因で、3人の体の中では恐ろしいことが起こり始めていた。

翌朝、結婚式出席の当日。みゆきさんにめまいの症状が現れ、やたらと喉が渇き、やがて吐き気も襲ってきた。

みゆきさんは症状が不安になりChatGPTに入力。すると、脳に異常がある可能性があるという結果が表示され驚愕する。その頃、翔太さんにも異変が起きていた。目が霞むという。

みゆきさんは「もし悪化したらすぐに病院に行くことにしよう」と決心して、娘夫婦と先に車で50分かけて式場へ向かった。その頃、今度は空さんにも異変が起きていた。

和彦さんと一緒に出発するはずだった空さんは同じように吐き気に襲われていた。そしてみゆきさんに、和彦さんから空さんの状況について電話がかかってきた。みゆきさんは「インフルエンザではないか」と聞いた。和彦さんは、熱が出ていないためインフルエンザではないと考え、少し休めば大丈夫だという。その後空さんの症状は改善し、和彦さんとともに式場に向かった。

こうして式場に着いた空さん。みゆきさんが体調を確認すると吐き気は治まったという。しかし、みゆきさんは依然吐き気が治まらなかった。

披露宴が始まろうとしていた時、みんなで話し合いが始まった。翔太さんも自分の目が霞むと訴え、空さんも同じ症状だという。みゆきさんは自分もめまいがしていると打ち明け、3人同時に目に違和感があることが発覚。そこで調べてみると、ナツメグ中毒なのでは？と原因が見えてきた。

実は、和彦さんは同僚からハンバーグの隠し味にナツメグを入れると美味しくなると聞いていたため、ハンバーグにナツメグを入れていた。しかし、ナツメグをどれだけ入れたらいいのか分からず、通常ハンバーグに入れるナツメグの量はひき肉200グラムに対して0.2グラムほどだが、この時、ひき肉800グラムに対してナツメグを1袋、なんと17グラム入れていたのだ。

そしてナツメグが大量に入ったハンバーグを、和彦さんは隠し味が入っていると告げながら家族に食べさせた。この時、口にしなかった和彦さんと、少量しか食べていなかったほのかさんには症状が出ず、しっかりと食べたみゆきさんと空さん、翔太さんに症状が出たと思われた。

和彦さんは気まずそうに謝罪。それでも、みゆきさんは脳に異常がないと分かり一安心した。

披露宴では、みゆきさんはまだ体調が優れず料理にほとんど口をつけられなかった。一方空さんはすっかり元気になっていて、ここぞとばかりに食べまくった。

しかし帰宅後、空さんは激しい腹痛に襲われた。病院に着く頃には症状は治まっていたが、ナツメグ中毒で弱った胃腸に披露宴の料理で負担をかけたことによる胃痙攣だった。

ナツメグは適量であればイライラや興奮状態を抑えたり、消化を促進して腸内環境を整える効果があると言われている。しかし、多量に摂取すると危険。5グラム以上のナツメグで中毒症状を引き起こす可能性がある。

ナツメグにはミリスチシンと呼ばれる成分が含まれており、大量に摂取すると胃や腸の粘膜を刺激し、吐き気やおう吐を引き起こすことがある。血液を通って末梢神経や脳にある中枢神経に届くと、その働きが乱れ、めまいやのどの渇き、目の霞みなどを引き起こす。

ナツメグ中毒は個人差が大きく、体重の軽い人のほうが少ない量でより中毒症状が出やすいと言われている。そのため、みゆきさんだけが症状が長引いたと考えられた。口に入るものはちゃんと調べて使ってほしい。