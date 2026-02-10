日経225先物：10日22時＝170円高、5万7770円
10日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比170円高の5万7770円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万7650.54円に対しては119.46円高。出来高は1万1576枚となっている。
TOPIX先物期近は3874ポイントと前日比19ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.72ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57770 +170 11576
日経225mini 57770 +170 174981
TOPIX先物 3874 +19 8896
JPX日経400先物 35000 +135 470
グロース指数先物 722 +4 745
東証REIT指数先物 売買不成立
