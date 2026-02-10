　10日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比170円高の5万7770円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万7650.54円に対しては119.46円高。出来高は1万1576枚となっている。

　TOPIX先物期近は3874ポイントと前日比19ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.72ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57770　　　　　+170　　　 11576
日経225mini 　　　　　　 57770　　　　　+170　　　174981
TOPIX先物 　　　　　　　　3874　　　　　 +19　　　　8896
JPX日経400先物　　　　　 35000　　　　　+135　　　　 470
グロース指数先物　　　　　 722　　　　　　+4　　　　 745
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース