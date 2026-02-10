8日に投開票が行われた「選挙」についてです。

今回は「衆議院議員選挙小選挙区」「比例代表」「最高裁判所裁判官国民審査」「県知事選挙」「県議会議員補欠選挙」。

地域によっては最大5枚の投票用紙が交付される選挙となりました。

そのような状況で相次いだのが、期日前と当日の投票所での交付ミスです。

県内では、同じ投票用紙を2枚以上交付する「二重交付」が16件。

別の選挙の用紙を渡す「誤交付」が2件。

一部の選挙の用紙の「未交付」が3件と、投票用紙を交付する際のミスがあわせて21件発生しています。

県選挙管理委員会によりますと、近年に県内で行われた選挙ではミスはほとんど発生しておらず、去年7月の参議院選挙では用紙の交付をめぐるミスはなかったということです。

県選管は、「衆議院選挙」は解散から公示までの準備期間が 短かったこと。

さらに各選挙で “期日前投票の開始日が違った” ので、名簿との照会手順が複雑だったこと。

混雑している投票所もあったといったことが原因ではないかとしています。

続いては開票所で発覚した「無効票」について。

異例の‟トリプル選挙”となった今回、佐世保市では、無効票が多くありました。

「知事選」では4372票、「県議補選」は1万1106票あったということです。

知事選の無効票の数を4年前の前回と比較すると、5倍以上に増加しています。（前回は846票）

投票用紙に何も記されていない “白票” ですが「知事選」では2163票で、「県議補選」は7343票でした。

つまり「知事選」では約2200票、県議補選では3700票あまりが、別の名前などが記されていたことになります。

佐世保市選挙管理委員会によりますと、二重交付のミスを避けるため、「知事選」と「県議補選」それぞれ色違いの投票用紙を2枚、同時に有権者に手渡す方法をとりました。

その際、記載台の色と投票用紙の色を合わせたり、選挙の種類を大きめに掲示するなど、用紙を間違わないような工夫をしていましたが、有権者が2つの選挙の候補者名を書く際に、用紙を入れ違えるケースが発生したということです。