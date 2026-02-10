¡Ú ë¾Êó ¡Û¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦°ÂÅÄÃéÉ×¤µ¤ó(62)¡¡»àµî¡¡¡ÖINOKI BOM-BA-YE 2001¡×¤Ç¥¸¥§¥í¥à¡¦¥ì¡¦¥Ð¥ó¥Ê¤òÅÝ¤¹¡¡ÈÕÇ¯¤ÏÂ¹¤ò²Ä°¦¤¬¤ëÍ¥¤·¤¤à¤¸¡¼¤¸á¤Ë
¸µ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¡¢ÂçÁêËÐ¤äÁí¹ç³ÊÆ®µ»¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿°ÂÅÄÃéÉ×¤µ¤ó¤¬¡¢2·î10Æü¤Þ¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£62ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
°ÂÅÄÃéÉ×¤µ¤ó¤Ï¡¢ 1963Ç¯10·î9Æü¡¢ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è½Ð¿È¡£ÂçÁêËÐ¤Î¶å½ÅÉô²°¤ËÆþÌç¤·¤Æ¡¢1979Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ54Ç¯¡Ë»°·î¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¹§ÇµÉÙ»Î¤Î»Í¸ÔÌ¾¤Ç¾®·ë¤Ë¾º¿Ê¤·¤Æ³èÌö¡£1992Ç¯¡ÊÊ¿À®4Ç¯¡Ë¤Î¸Þ·î¾ì½ê¤òºÇ¸å¤ËÎÏ»Î¤òÇÑ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å1993Ç¯¡ÊÊ¿À®5Ç¯¡Ë¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¡£Íâ1994Ç¯¡ÊÊ¿À®6Ç¯¡Ë¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤ÏÃÚ¹À¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
2001Ç¯¤Ë¤Ïà»Õ¾¢á¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÎÆ³¤¤Ç¡¢Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤Ë¿Ê½Ð¡£Æ±Ç¯12·î31Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØINOKI BOM-BA-YE 2001¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇK-1¤Î¶¯¹ë¥¸¥§¥í¥à¡¦¥ì¡¦¥Ð¥ó¥Ê¤òÅÝ¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2002Ç¯2·î16Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿IWGP¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢±ÊÅÄÍµ»Ö¤ò·âÇË¤·¤ÆIWGP¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ò½éÂ×´§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2005Ç¯¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òÂàÃÄ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÄÂÎ¤Ë»²Àï¤·¡¢2011Ç¯2·î¤Î°úÂàµÇ°¶½¹Ô¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åÍÍ¡¹¤Ê¿¦¤Ë½¢¤¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤Ë¤âÄ©Àï¡£¶áÇ¯¤Ï·ÙÈ÷°÷¤Ê¤É¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
TBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢°ÂÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤ÎºÌÈþ¤µ¤ó¤Ï¡¢°ÂÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀ¸Á°¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»Ò¤É¤âÃ£¤Ï¡¢¤¸¡¼¤¸¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¿§¡¹¤È¤Í¤À¤é¤ì¤Æ¡¢º¤¤ê¤Ê¤¬¤é¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¡Ø¤Þ¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»Å»ö´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
