衆議院選挙の直後にNNNと読売新聞が行った緊急の世論調査で与党が3分の2を上回る議席を獲得し、中道改革連合が大きく議席を減らした選挙結果について「よかった」が55パーセントと、「よくなかった」を大きく上回りました。

世論調査で、高市内閣を「支持する」と答えた人は、前回、先月の調査からほぼ横ばいの67パーセント、「支持しない」と答えた人は22パーセントでした。

自民・維新の与党が3分の2を上回る議席を獲得し、中道改革連合が大きく議席を減らしたことについて「よかった」が55パーセントで「よくなかった」の32パーセントを大きく上回りました。

また、今回の選挙結果についてたずねたところ、「野党がもっと議席を取った方がよかった」が最も多く49パーセント、次いで「ちょうどよい」が39パーセント、「与党がもっと議席を取った方がよかった」は6パーセントでした。

自民党が大きく議席を増やした理由については、「高市総理の政治姿勢が期待された」が最も多く81パーセント、次いで、「野党の党首に魅力がなかった」が64パーセントでした。

一方、立憲民主党と公明党がつくった中道改革連合については、8割の人が「期待しない」と答えました。

今回の選挙で、多くの政党が、消費税の減税や廃止を公約に掲げたことについて、「評価する」が58パーセントで「評価しない」の38パーセントを上回りました。

政党支持率は、自民党の支持率は、先月から5ポイント上げて40パーセント、連立を組む日本維新の会は、4パーセントでした。中道改革連合は7パーセント、国民民主党と参政党は5パーセント、チームみらいは4パーセントでした。

そのほかの政党はご覧の通りです。

■NNN・読売新聞緊急世論調査

2月9日から10日 全国有権者に電話調査固定電話 379人 回答率52％携帯電話 658人 回答率28％合計1037人が回答