「衝撃！ 700円はお得すぎ！」【しまむら】マニアが即購入♡「刺繍トレーナー」

「なんだかコーデが地味見え……」そんなときにおすすめしたいのが、華やかな刺繍入りアイテム。カジュアルに着られるトレーナーなら、デイリーコーデで大活躍するかも。そこで今回は、【しまむら】マニアの@__koko.oさんが「お得すぎる」と絶賛している刺繍トレーナーをご紹介。\700（税抜）というお財布に優しい価格なので、店舗で見つけたらぜひカゴに入れて。

上品な刺繍のロゴデザインで高見え

【しまむら】「MAR4ダンSTR」\770（税込）

胸元にロゴの刺繍が施された上品見えが狙えるトレーナーは、大人のデイリーカジュアルにぴったりの予感。シンプルでパンツにもスカートにも合わせやすく、コーデに迷ったときの救世主になりそうです。実際に購入した@__koko.oさんは「衝撃の700円」「ゆるっと感が可愛くて即購入」と、大満足のようです。ゆったりラフに着たい人は、大きめサイズを選ぶのがおすすめ。

チュールスカートと合わせて甘辛に

甘めのチュールスカートをカジュアルに落とし込みたいなら、ロゴ入りのトレーナーと合わせてみて。ほんのり透け感のあるチュールスカートが、コーデに程よい抜け感を与えます。ブラウンと黒のシックな配色でまとめるのも、上品に仕上げるポイント。足元にスニーカーを投入すれば、スポーツミックスな最旬ルックの完成です。アクセントが欲しいときは、タートルネックやハイネックのインナーを仕込むのも◎

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@__koko.o様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M