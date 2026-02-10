ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートアイスダンス

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートアイスダンス・リズムダンスが9日（日本時間10日）に行われた。最終グループの6分間練習では“ヒヤッとする場面”があったが、直後のスポーツマンシップに国際スケート連盟（ISU）が脚光を浴びせている。

直前の6分間練習は同時に多くの選手が氷上に現れるため、衝突のリスクも高い。今回も米国のマディソン・チョック＆エヴァン・ベイツと、英国のリラ・フィアー＆ルイス・ギブソンがニアミスするシーンがあったようだが、直後にはすぐに全員で抱き合って笑顔になっていた。

互いを尊重し合う、これぞスポーツマンシップというシーンは国際映像では流れなかったが、ISUが公式Xで「ウォーミングアップ中に激突寸前＝全員でハグの時間」と添えて当該シーンの写真を投稿した。

すると海外ファンからは「これから起こることの前兆だったのか」「ハグでスポーツマンシップを締めくくった！」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）