《再入荷》待ってたーーーッッ！！【3COINS】キラキラ可愛い♡「新商品」

バッグに取り付けられる、可愛いパスケースやミニポーチが【3COINS（スリーコインズ）】に待望の再入荷！ ラインストーンやビーズがあしらわれていて華やかで、お出かけの気分も高まりそう。交通系ICカードや小物が、バッグの中で迷子になるのも防いでくれます。ぜひ在庫があるうちにチェックして。

華やかな「ラインストーン風パスケース」

交通系ICカードの持ち歩きに便利なこちら。付属のストラップでバッグに取り付けられるパスケースは、紛失防止にも役立ってくれそうです。公式サイトによれば「キラキラと輝くラインストーン風デザイン」で、華やかさのある可愛いビジュアルがたまりません。大人も気兼ねなく使えそうです。

上品さが漂うビジュアル！「ビーズ付きキルティングミニポーチ」

新作ながら公式オンラインストアで早くも再入荷したこちら。公式サイトによると「キラキラのビーズが可愛い、巾着型のキルティングミニポーチ」です。模様のようにビーズがあしらわれた、上品さ漂うビジュアル。カラビナ付きなので、バッグの持ち手に付ければ「チャームのように可愛く持ち運べます」とのこと。バッグからの取り出し頻度の高い小物を入れておけば、サッと取り出せて便利です。

writer：S.Hoshino