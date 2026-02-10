◆第６０回共同通信杯・Ｇ３（２月１５日、東京競馬場・芝１８００メートル）＝２月１０日、美浦トレセン

昨年の新潟２歳Ｓを勝利したリアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）が、好ムードを漂わせる。１０日は坂路をゆったりと６４秒３―１５秒１。落ち着いた様子で駆け上がり、１１日に予定する最終追い切りに備えた。大村助手は「結構ハードに攻めてきていますが耐えられています。動きもすごくいいですね」と感触を伝えた。

４馬身差で重賞を制した勢いのままに挑んだ前走の朝日杯ＦＳは５着。序盤から好位につけ手応え十分に運べていたものの、ラストは伸び負ける格好となった。同助手は「結果的には余裕があったのかもしれません。そのぶん今回は攻めています」と巻き返しに意欲を見せる。

先月２２日、２８日、今月４日と主戦の津村明秀騎手が追い切りではつきっきりでコンタクト。その鞍上も「重苦しさが全くなく、反応がいいです。ゲートもちゃんと入るし、メンタルはすごくいいです」と賛辞を惜しまない。ライバルを蹴散らした左回りに戻る点も追い風になりそうだ。