◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート・ショートトラック（１０日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１０日＝富張萌黄】ショートトラックが始まった。女子５００メートル予選は行われ、３組の金井莉佳（日大）は５２秒１６０の組２位で準々決勝進出を果たした。エースの中島未莉（みれい、トヨタ自動車）は２組を４３秒６５５で滑ったが、３位でタイムも拾われず予選敗退となった。男子１０００メートルは３大会連続出場の吉永一貴（トヨタ自動車）が１分２５秒９４４と４組１位で準々決勝進出。一方、エースの宮田将吾（日本通運）は予選敗退。メダル獲得が期待された混合リレーは準々決勝でフランスを妨害したとして失格となった。

競技初日は苦しい結果となった日本チーム。取材エリアには４人そろって視線を落として入ってきた。自身の接触によりリレーで失格となり、宮田は「エースとしてまだまだ。フランスの選手もよってきて何とも言いがたいが、自分の判断ミス。２番に行きたい気持ちも強かった」と声を落とした。

女子エースの中島は五輪デビュー戦で個人、団体とも結果を残せず。悔しいスタートとなったが「オリンピックの圧に負けなかった。次に向かって強気な気持ちでいける」とすぐさま切り替えた。

金井は個人戦でラスト１周手前で２番手を滑っていた米国選手が転倒。自身も巻き込まれたが、すぐに立ち上がり組２位で準々決勝に進んだ。転倒は予想外だったというが、「自分が行くんだ！という気持ちですぐ立った」と強い気持ちでゴールを目指したと振り返った。

吉永も個人戦では前にいた２選手がそろって転倒。後方からチャンスをうかがっており、そのまま組１位でゴールした。「元々、後ろで行く選手を立ててた。想定していた以上のアクシデントだったが、巻き込まれずにどうやってポジションを上げるかを戦略を立てていた」とプランニング通りの展開に。準々決勝へ向けて「変わらず臨んでいきたい」と自身のレースに徹すると話した。