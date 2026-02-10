７頭立てと少頭数で行われた３歳１勝クラス戦の結果に、ＳＮＳで様々な反応が寄せられている。

代替競馬で行われた１０日の東京９Ｒ・ゆりかもめ賞（芝２４００メートル）で、アローメタル（牡、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）は単勝１・９倍の１番人気で出走し２着。直前で人気を落としたが、途中まで１・１倍と圧倒的な支持を受けていた同馬は、白星を飾れなかった。

クリストフ・ルメール騎手を背に５番枠から五分のスタートを切ったアローメタル。長距離戦、少数頭のレースとあって前半１０００メートル通過は６４秒７の流れのなか、２番手を進んだ。３コーナー付近からは位置を下げ、迎えた直線ではやや前が詰まるシーンもあったが、ルメール騎手のムチに応え、上がり３ハロン３３秒９の末脚で猛追。勝ったスカイスプレンダー（牡３歳、栗東・池江泰寿厩舎、父サートゥルナーリア）に１馬身半差に迫ったところがゴールだった。勝ち時計は２分２８秒１（良）。

ちなみに、ルメール騎手は同レースで１９年サトノジェネシス（１着）から、２０年ヴォリアーモ（２着）、２１年レイオブウォーター（２着）、２２年ポッドボレット（２着）、２３年スキルヴィング（１着）、２４年クラッシファイド（２着）、２５年ウィクトルウェルス（１着）と７年連続で連対していたが、今年も２着に入り、その記録を８年に延ばした。

いとこに１７年ＢＣクラシックなどＧ１・６勝を挙げたガンランナー、伯父に０５年ＢＣクラシックを制したセイントリアムがいる良血馬の２着という結果に、ＳＮＳでは「アローメタルも負けてて今天を仰いでいます」「この馬怪物だと思ってたのに､､､」「悔しすぎるって。。。」「１・１倍はやりすぎ」「アローメタルは直線かわいそうだったね。」「トップスピードは秘めている馬です」「勝ち馬とは完成度と今日の時点での仕上げレベルの差」「１０キロ増えてたけど最後まで頑張って走ってくれました。」「ルメール騎手、これでゆりかもめ賞では８戦オール連対。ユリカモメールと覚えておくのが良い」などのコメントが寄せられている。