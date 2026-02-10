ミラノ・コルティナオリンピックは１０日、フリースタイルスキー男子モーグルの予選１回目が行われ、唯一の８０点台となる８５・４２点で１位突破を決めた堀島行真（トヨタ自動車）（２８）は「メダルも狙える得点だと思っている」と納得の表情だった。

（デジタル編集部）

「この一日を無駄にしないためにはどうすればいいか」と考えた堀島。「少しリスクを取りながら。失敗しても予選２回目がある」。心に余裕を持ちながら「攻めてチャレンジすることが出来た」という。ゴールの瞬間にガッツポーズを決め、得点を確認すると「ありがとうございます」との言葉も出た。

前回北京大会では銅メダルを獲得したが、予選１回目で１６位となり、予選２回目を経ての決勝進出だった。昨年３月に２０１７年以来の世界選手権王者になるなど、この４年でたくましさと貫禄が増した。

既に決勝の１２日に向け思いを巡らせている。「集中力をキープしてやるべきことをしっかりやるために」どうすればいいか。滑り終わった後のインタビューでは休養や公式練習などに言及。そして、「（決勝の）ラスト２本ですね、ラスト２本頑張りたい」。悲願の金メダルに向け力を込めた。