実はきょう、2月10日は「0（レ）」「2（フ）」「10（ト）」で「左利きグッズの日」。左利きに寄り添うグッズを紹介します。

【写真で見る】左利きに配慮された「書写」の教科書

左利きあるある「ご飯食べるとき…」「ハサミが…」

10代（左利き）

「友達とご飯行く時は、みんな右手でご飯を食べてるから、手が重なる」

50代（左利き）

「ハサミは刃が合わないので、うまく切れない」

左利きの人は、日常生活で不便な思いをすることもしばしば…。

左利きにやさしい グッズが続々

たとえば手帳を書くとき、左利きだとスケジュール欄が自分の手で隠れてしまうこともあります。

しかし、HIDARIというブランドが販売している「左ききの手帳2026」（3300円、取り扱い店舗は渋谷ロフトなど。在庫がない場合あり）はスケジュール欄が右側にあるため、左利きでも字を隠さずに書き込めるようになっています。

ほかにも左利きの場合、カッターから刃を出したとき、刃先が上を向いてしまう問題があります。ところが、PLUSの「オランテ」（627円、取り扱い店舗はハンズ新宿店など）という商品はスライドが横についているので、利き手を選びません。



さらに、いま流行りの編み物も…

20代（左利き）

「編み物は最初はじめようとなったとき、調べるとだいたい右手用の動画だったり、最初は苦労して…」

解説本は通常、右利き向けです。左利きの場合、作り方を反転させる必要がありますが、日東書院本社の「左利きさんのかぎ針編みの教科書」（著者・佐野純子）は左利き向けに書かれています。

左利きの番組スタッフ

「左利き用のを見てようやく、自分がどんな作業をやっているのかわかった」

20代

「左利き向けのコンテンツが増えたらいいと思う」

教科書も左利きに配慮

井上貴博キャスター:

Nスタにも左利きのディレクターがいます。話を聞くと、ビュッフェの汁物にお玉がついていますが、あれも左利きだと取りづらいということです。

出水麻衣キャスター:

それは左利きの方でないと わからないですね。私は左利きで生まれたのですが、そういうことも見越して、親が右利きに変えたのかなと思います。

井上キャスター:

最近は、左利きのまま変えなくていいのではないかという動きがあり、たとえば書写の教科書も左利きの方に配慮されています。



東京書籍の「新編 新しい書写」の平成27年度版は、文字を書いて練習するマスが右側の1行しかありませんでした。しかし令和6年度版は左利きの方に向け、右側と左側のどちらにも書けるよう、マスが2行になっています。