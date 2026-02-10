いよいよ花粉シーズンの到来。実は今、「雄花だけを枯らして花粉を飛ばさない」研究がされています。実用化はいつごろなのでしょうか。

【あなたの地域は？】2026年の花粉飛散情報

経済損失を防げるのか…花粉の飛散止める最新研究

山形純菜キャスター:

東京農業大学の小塩海平教授によると「雄花だけを枯らして花粉を飛ばせない」という研究は、2年後の実用化を目指しているといいます。

ただ、費用が課題だということです。都市部に影響が大きい「重点区域」が全国に98万ヘクタールあるなか、小塩教授の研究では1ヘクタールあたりの散布に10万円かかるということで、「重点区域」だけでも年に1000億円かかってしまいます。

これだけ見ると、費用が結構かかる印象ですが、次のような試算もあります。



たとえば花粉によって仕事があまりできなくなったり、外に出かけなくなったりすることによって、経済損失が1日あたり約2450億円あるそうです（パナソニック調べ）。これを踏まえると、1000億円はそれほど高くないのではないでしょうか。

井上貴博キャスター:

医療費なども考えたら、費用対効果は十分高いと感じます。

東海大学国際学部教授・言語学者 アルモーメン・アブドーラさん:

私は日本に来て13年ぐらい経ってから、ある日突然、花粉症になってしまいました。

出水麻衣キャスター:

日本で花粉症は国民病ですが、エジプトではアレルギーなどはあるのでしょうか？

東海大学国際学部教授・言語学者 アルモーメン・アブドーラさん:

アレルギーはありますが、国民病的な社会現象のようなものはありません。ただ、砂嵐や黄砂みたいなものへのアレルギーを持っている人はもちろんいます。しかし、スギや特定の花粉が、ある時期に飛ぶようなことはないです。

私は日本に来るまで花粉症自体を知らなかったので、最初はインフルエンザなのかなと思いました。

「鼻水」と「鼻づまり」では薬が変わる?

山形キャスター:

では、2026年の花粉はどうなのでしょうか。

太平洋側を中心に空気が乾燥している状態が続いているということで、花粉症治療の第一人者である日本医科大学・大久保公裕教授は「花粉が乾燥して軽くなり舞いやすい。粘膜のバリア機能も低下し、普段よりかゆみが強くなる可能性がある」と分析します。

どのような対策をしたら良いのでしょうか。症状ごとにまとめます。

【あなたの症状は?】

・くしゃみ

・鼻水

・目のかゆみ

・鼻づまり

大久保教授によると▼くしゃみ、▼鼻水、▼目のかゆみはヒスタミンが知覚神経を刺激するため、▼市販の飲み薬（抗ヒスタミン薬）を使用するといいということです。

一方、これらの症状が重症化すると▼鼻づまりになり、ロイコトリエンが血管を刺激し、粘膜炎症を引き起こします。こちらは薬が変わり、▼点鼻薬を使用すると効くということです。（※使用頻度を守る）

症状抑える鼻のかみ方は?

山形キャスター:

また、鼻のかみ方も大事だということです。

【鼻のかみ方】※日本医科大学・大久保公裕教授によると

▼片方ずつゆっくり、回数は少なめに

▼力任せに強くかむ→NG

・鼻血

・耳が痛くなるなど



▼ティッシュを詰める→NG

・粘膜が傷つく

→鼻づまり悪化も



▼鼻水をすする→NG

・のどがイガイガ

・中耳炎の可能性など

対策として▼温かいおしぼりで温めると、血行がよくなり鼻が通るようになるということです。



あとは、お風呂に入るのも効果的だということです。

花粉で肌荒れ 「シミの原因」にも

山形キャスター:

花粉で肌荒れにも注意が必要です。

大久保教授によると、花粉がついた肌をこすると皮膚に花粉の成分をすり込むことになってしまい、肌が荒れてしまうのだといいます。つまり、拭くのではなく、しっかり洗い流すことが重要だということです。

また、花粉症の方ではなくても、花粉が肌に染み込むことによってシミ・くすみの原因になる可能性もあるということです。

また、花粉がついたまま、外出先でメイク直しをすることにも注意が必要です。花粉よけスプレーやマスク、眼鏡などでの対策が大事だということです。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜プロフィール＞

アルモーメン・アブドーラさん

東海大学国際学部教授

エジプト・カイロ生まれ 在日歴28年以上

天皇皇后両陛下やアラブ諸国の首脳などの通訳を務める